'Zuidenveldkoorts' is toegeslagen in Sleen

Het hele dorp is versierd (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe) De kalveren wachten op de keuring (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe) De praalwagen (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

SLEEN - Wie de komende dagen door Sleen heen rijdt, kan er niet omheen. Het dorp staat deze dagen in het teken van de Zuidenveldtentoonstelling.

Het driedaagse evenement wordt elk jaar in één van de acht kernen van het Zuidenveld gehouden.



'Zuidenveldkoorts'

En in Sleen is de animo voor het evenement koortsachtig, zegt voorzitter Roelie Lubbers van het plaatselijk comité. "De saamhorigheid in de buurten is enorm. Voor sommigen is het goed dat Zuidenveld begonnen is en het weer afgelopen is", lacht zij.



In Zuidwest-Sleen wordt de praalwagen nog even opgepoetst, voor de optocht van vanavond. "De wagen is het symbool voor de oude boerderijen hier, met een rieten dak en de nieuwigheden van tegenwoordig."



Sinds februari is er aan deze wagen gewerkt. "Het resultaat is dan een soort rijdend huis met een barbecue en cocktailbar", lacht Groothuis. Of de wagen in de prijzen valt, maakt hem niks uit. "Het gaat om de gezelligheid. Wat ons betreft kunnen we los."



Paarden- en koeienkeuringen

De Zuidenveldtentoonstelling is van oorsprong een landbouwtentoonstelling. Maar daar blijft steeds minder van over. "Het enige dat ervan over is gebleven, is de koeienkeuring op de Brink", legt Lubbers uit. "De paardenkeuring is al puur hobbymatig." Rondom de keuringen zijn allerlei activiteiten georganiseerd, onder meer een scholenproject voor de basisscholen en een obstacle run.



Volgend jaar is Dalen aan de beurt. De honderdjarige editie van de Zuidenveldtentoonstelling wordt in 2020 in Schoonebeek gevierd. "En wij gaan over acht jaar voor een nieuwe editie in Sleen", sluit Lubbers af.

Door: Janet Oortwijn Correctie melden