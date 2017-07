Militairen brigade Havelte terug uit Afghanistan

Generaal Tom Middendorp reikt de herinneringsmedaille uit (foto: Defensie)

HAVELTE - Militairen van 43 Gemechaniseerde Brigade in Havelte waren tijdens hun missie getuige van twee grote aanslagen in Afghanistan.

In middels zijn de veertig militairen van 43 Brigade Verkennings Eskadron weer veilig thuis. "We zijn tussen de vier en een halve en zes en een halve maand uitgezonden geweest", zegt majoor Laurens Reinders, de commandant van de groep.



Missie

De militairen waren in Afghanistan vanwege de NAVO missie Resolute Support. De operatie stoomt Afghaanse veiligheidstroepen klaar om weer zelf voor de veiligheid in het land te zorgen. Reinders: "Onze taak was om NAVO medewerkers te beveiligen in Noord-Afghanistan. De militairen geven advies aan de Afghaanse veiligheidsdiensten"



De groep van commandant Reinders kreeg gisteren de herinneringsmedaille voor NAVO Operaties uitgereikt door de Commandant der Strijdkrachten, generaal Tom Middendorp.



Aanslag

De militairen gingen begin november naar Noord-Afghanistan. "Een paar dagen na onze aankomst werd een aanslag gepleegd op het Duitse consulaat in Mazar-I-Sharif", vertelt commandant Reinders. Bij de aanslag vielen twee doden en raakte zeker zestig mensen gewond.



Aanval

Een paar maanden later bevindt 43 Brigade Verkennings Eskadron op een militair kamp bij Mazar-I-Sharif. "Het was een vrijdag, in Afghanistan is dat een rust- en gebedsdag. Niemand verwachtte een aanval, maar het gebeurde toch", vertelt majoor Reinders.



Op 24 april vallen de Talibaan Camp Shaheen aan, het hoofdkwartier van het Afghaanse leger. Tientallen doden zijn het gevolg. Reinders: "We waren in de buurt maar mochten niet ingrijpen, omdat wij niet direct aangevallen werden. De afspraak is dat de Afghanen dat zelf oplossen."



Veiligheid

Een gevoel van machteloosheid hadden de militairen uit Havelte niet, volgens de commandant. Ook al mochten ze niet ingrijpen tijdens de gevechten. "Op dat moment ben je veel te druk om te zorgen dat je je taak goed uitvoert, dat onze mensen veilig zijn. En dat is gelukt."



De veiligheid in Afghanistan verbeteren is volgens Reinders een kwestie van lange adem. "We kunnen onze westerse manier van werken niet opleggen aan de mensen daar."

Door: Jeroen Kelderman Correctie melden