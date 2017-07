Man mogelijk slachtoffer van mishandeling tijdens TT-nacht

De politie zoekt getuigen van een incident tijdens de TT-nacht (foto: Kim Stellingwerf)

ASSEN - In de TT-nacht is een man bewusteloos geraakt in de Kerkstraat in Assen. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, daarom zoekt de politie nu getuigen van het voorval.

Rond 02.00 uur in de nacht werd de man bewusteloos voor een café gevonden. Toen hij weer bijkwam is hij door omstanders naar de EHBO gebracht. Daar bleek dat hij onder andere een hoofdwond had.



Mogelijk slachtoffer van mishandeling

Het slachtoffer, een 43-jarige man uit de gemeente Moerdijk, heeft inmiddels een verklaring afgelegd bij de politie. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe de man bewusteloos raakte. Het is mogelijk dat de man het slachtoffer is van mishandeling, volgens de politie. Daarom zijn ze op zoek naar getuigen die hebben gezien wat er gebeurd is in de Kerkstraat, vlakbij de hoek met de Markt.



Het slachtoffer was zongebruind en had donker haar. Hij droeg die nacht een grijs t-shirt met horizontale strepen in de kleuren zwart, wit en rood. Hij heeft een stevig postuur. De politie roept iedereen die iets bijzonders heeft gezien op om contact op te nemen.