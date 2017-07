Toch uitzicht op nieuwe pilotenklas in Eelde

De KLM Flight Academy in Eelde krijgt toch een nieuwe klas (foto: archief RTV Drenthe)

EELDE - Er komt misschien toch een nieuwe pilotenklas op de KLM Flight Academy op Groningen Airport Eelde. De KLM is in onderhandeling met de ABN Amro over de financiering van de opleiding tot verkeersvlieger.





De opleiding kost 122.000 euro. ABN Amro stopte in september met het verstrekken van studieleningen aan studenten van de pilotenopleiding. Nu zijn er dus opnieuw gesprekken tussen KLM en de bank om toch tot een overeenkomst te komen. Dit bevestigt een woordvoerder van de bank aan Luchtvaartnieuws.nl. Ook KLM bevestigt dat er een financieringsoplossing komt voor de instroom van aspirant-vliegers in de opleiding.Vanwege de behoefte aan nieuwe piloten bij de KLM wil de Flight Academy dit jaar nog zestig studenten aan de pilotenopleiding laten beginnen. Eerder dit jaar werd nog bekend dat er dit jaar geen nieuwe klas zou komen , omdat de financiering van de opleiding niet rondkwam.De opleiding kost 122.000 euro. ABN Amro stopte in september met het verstrekken van studieleningen aan studenten van de pilotenopleiding. Nu zijn er dus opnieuw gesprekken tussen KLM en de bank om toch tot een overeenkomst te komen.