Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

ASSEN - Er zijn dit weekend weer allerlei sportieve, muzikale en culturele activiteiten in Drenthe. Wij hebben een aantal tips voor u op een rijtje gezet.

​Terwijl op zaterdag en zondag de schapen in Balloo worden geschoren, is er heel veel te beleven voor jong en oud tijdens het Schapenscheerdersfestival en Wolfeest. Het Wolfeest is een grote fair met meer dan 75 stands met bijzondere en ambachtelijke producten. Het festival begint beide dagen om 10.30 uur en duurt tot 17.00 uur. De entree bedraagt vijf euro en kinderen tot en met twaalf jaar mogen gratis naar binnen.Deze maand kleurt de dopheide prachtig roze in het Dwingelderveld. Maar niet alleen dit typerende heidestruikje van natte heide bloeit. Op zaterdag neemt een gids van Natuurmonumenten bezoekers mee naar de meest kleurrijke stukjes van het natuurgebied. De wandelingen starten om 14.00 uur bij bezoekerscentrum Dwingelderveld aan de Benderse 22 in Ruinen. Aanmelden kan hier Zaterdag vindt de 25e Berenkuil Omloop van Grolloo plaats, welke ook dit jaar weer onderdeel is van het Loopcircuit Noord-Nederland. Dorpsgenoot Johan Derksen geeft het startschot van de jubileumeditie van deze Omloop. Peuters, kleuters, jeugd en volwassenen verschijnen aan de start op het sportveld aan de Pol in Grolloo. Meer informatie over de Omloop is te vinden op de website van de organisatie Drie dagen lang staat Schipborg in het teken van FesitVALderAa . Hier is het Nationaal Park Drentsche Aa het decor voor theatervoorstellingen en muziek, en kunnen bezoekers diverse activiteiten ondernemen. Bijvoorbeeld de natuur verkennen aan de hand van een 'ijsbaan'.Klaar voor de start, af! Kinderen tot vijf jaar kunnen zaterdag meedoen aan het NK Loopfiets in Klazienaveen. De kinderen leggen een parcours van vijftig meter af op hun loopfiets. De snelste peuter of kleuter wint. Bekijk hier de beelden van vorig jaar Zondag opent Imkervereniging De Heidebloem Hoogeveen zijn deuren voor het publiek. Van 10.00 uur tot 17.00 uur is iedereen welkom aan het einde van de Vledderweg in Hoogeveen. Er zijn tal van activiteiten en uiteraard is er honing te koop.De Drentse Lummeldagen op zondag in Ruinerwold is een gratis te bezoeken eendaags doe-het-zelf-festival voor jong en oud. Niets moet en heel veel mag. De naam zegt het al, wilt u lekker lummelen of luieren op een kleedje of in een hangmat, dan kan dat. Op het terrein komen diverse stands waar eten en drinken verkrijgbaar is.Muziek, dans en eten van over de hele wereld. Allemaal te vinden zondag in Meppel tijdens het multicultureel festival. Dit jaar is de 24e editie. Thema dit jaar is duurzaamheid. Zo is er aandacht voor elektrische auto's, scooters en fietsen.Stichting Het Drentse Landschap organiseert zondag om 14.00 uur een fietsexcursie door Veenhuizen, waarbij regelmatig even van de fiets gestapt wordt om de bijzondere locaties in Veenhuizen beter te kunnen bekijken. De excursie duurt tot ongeveer 16.30 uur. Opgave is noodzakelijk. Er wordt gestart in Veenhuizen en bij opgave wordt de exacte vertrekplaats bekend gemaakt. Deelname is gratis en u dient zelf voor een fiets te zorgen. Opgave kan via aanmelden@drentslandschap.nl.