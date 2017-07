Werkstraffen na zware mishandeling bij burenruzie

Drie mannen kregen een werkstraf, de vrouw werd vrijgesproken (foto: pixabay.com

EMMEN - Een 53-jarige man uit Emmen en zijn 22-jarige pleegzoon zijn beiden veroordeeld tot taakstraffen vanwege zware mishandeling van hun buurman, een 45-jarige man. De eerste kreeg 120 uur opgelegd, de tweede 84 uur. Het slachtoffer zelf moet ook een werkstraf opknappen: 30 uur. De 54-jarige vrouw van de 53-jarige man stond ook terecht, maar werd vrijgesproken.

Ze wonen allemaal naast elkaar aan de Agaatdreef in de Emmer wijk Parc Sandur. Al jaren ettert er een langlopende ruzie tussen deze buren. Vorig jaar veroordeelde de rechter de pleegzoon en de 45-jarige man beide tot een taakstraf van 100 uur voor een handgemeen in augustus 2014. Vrijdag volgde een nieuwe zaak in de rechtbank van Assen. Deze keer ging het over nieuwe ruzies in april en juli 2015.



Tegen de lamp

Op 16 april klaagde de 45-jarige man over de bouwlamp van zijn buren. Die stond volgens hem pal op zijn huis en tuin gericht met de bedoeling om hem te treiteren. Toen zijn verzoek om de lamp weg te halen werd geweigerd, schakelde hij de politie in. Agenten gaven volgens hem aan niets te kunnen doen. Vervolgens pakte hij een basketbal en smeet deze tegen de lamp.



In juli ging het opnieuw mis. De 54-jarige vrouw zag dat de 45-jarige man bezig was de schutting bij hun huis aan stukken te zagen. Volgens de laatste stond die op zijn erf. Niet veel later arriveerden haar man en haar pleegzoon. Beide spraken de man aan op zijn actie. De vrouw probeerde het incident te filmen met haar telefoon, waarop de 45-jarige man naar haar pols greep. De man viel hierbij door de schutting. De 53-jarige man en de pleegzoon vertelden dat zij vervolgens probeerden de vrouw los te rukken.



Buurt gaat gebukt onder ruzies

Twee buren, die tijdens de rechtszaak getuigden, gaven echter aan dat de 53-jarige man en de pleegzoon beide met veel agressiviteit de 45-jarige man schopten en sloegen terwijl deze op de grond lag. De buurman wist echter weer op te krabbelen en heeft de pleegzoon vervolgens zwaar toegetakeld. Volgens de twee getuigen gaat de buurt al jaren lang gebukt onder de ruzies.



De 45-jarige man diende ook nog een schadevergoeding in voor een bedrag van ruim 10.000 euro. De rechter wees deze af.