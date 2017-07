Man uit Emmen krijgt werk- en celstraf voor mishandeling en vernieling

Een 24-jarige man uit Emmen kreeg een werkstraf van veertig uur (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN/EMMEN - Een 24-jarige man uit Emmen kreeg vandaag van de rechtbank een werkstraf van veertig uur en twee weken voorwaardelijke cel opgelegd. Hij richtte vernielingen aan bij horecazaak Taiga Lounge aan de Minister Kanstraat en mishandelde zijn vriendin.

Op 1 mei vorig jaar bevond hij zich met een stel vrienden bij de Taiga Lounge. Volgens de Emmenaar was het gezelschap dronken.



Dronken actie

Een van zijn vrienden lag laveloos over een statafel, die vervolgens om tuimelde. De vriend nam in zijn val ook nog een palmboom mee. De Emmenaar zelf smeet ook met een tafel, beukte op de deuren en trapte een ruit kapot. "Een domme dronken actie", oordeelde hij zelf achteraf. Hij zei later de eigenaar te hebben opgezocht en te hebben aangeboden de schade te vergoeden.



Geweld

De man kreeg op 18 januari van dit jaar een fikse ruzie met zijn toenmalige vriendin. Volgens hem kreeg hij een schop in zijn geslachtsdelen, waarop hij haar hard heeft weggeduwd. De vrouw kwam daarbij met een klap tegen een muur aan. Zij vertelde de politie later dat hij ook de arm op haar rug had gedraaid en haar met kracht tegen de wand had gesmeten. Daarna zou hij haar mond en neus hebben dichtgeknepen. De man bleef er echter bij dat hij haar slechts opzij had gedrukt.



Geen bewijs

De man werd ook nog verdacht van het bezit van bijna vijf gram cocaïne, een tweede en derde mishandeling van dezelfde ex-vriendin en zijn huidige partner en het belagen van iemand met een bijl. De rechtbank vond het bewijsmateriaal voor deze vergrijpen echter niet voldoende.