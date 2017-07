Vijf boomhutten moeten Drenthe op de kaart zetten

Gedeputeerden Henk Jumelet en Henk Brink met de vakantieparkeigenaren (foto: RTV Drenthe/Robbert Oosting)

HOOGERSMILDE - Boomhutten om Drenthe op de kaart te zetten. Dat is het nieuwe format voor een SBS-programma dat de provincie in samenwerking met Marketing Drenthe en de gemeenten De Wolden, Westerveld en Midden-Drenthe maakt.

Vandaag werd de aftrap van het programma gegeven op een van de vijf campings waar straks een boomhut wordt gebouwd.



'Mooi project'

"Het is de bedoeling dat er vier afleveringen komen. Twee stellen zullen onder begeleiding aan de slag gaan om een boomhut te maken. Dat gebeurt op vijf campings, die dichtbij elkaar liggen. Een hartstikke mooi project. Dit is een manier om Drenthe onder de aandacht te brengen van de toeristen die ook naar Drenthe willen komen", zegt gedeputeerde Henk Jumelet.



Volgens Jumelet laat de provincie hiermee zien dat de natuur ook op een andere manier beleefd kan worden. "Een boomhut is een mooie aanvulling op alles wat er mogelijk is in Drenthe. Dat is anders dan in andere provincies, want volgens mij is dit uniek in Nederland."



Kosten

De boomhutten kosten zo'n 50.000 euro per stuk en worden door de vakantieparkeigenaren betaald. Daarnaast doen ook de gemeenten, de provincie en Marketing Drenthe een duit in het zakje. "Bij elkaar opgeteld is het mogelijk om die series vanuit Drenthe te maken", zegt Jumelet.



In januari moet het programma 'Boomhut XXL' op tv verschijnen.