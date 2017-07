​Ambassadeurs ‘Vrouwen Kiezen’ bekendgemaakt

De nieuwe ambassadeurs van 'Vrouwen Kiezen' (foto: RTV Drenthe/Margriet Benak)

SCHIPBORG - Tijdens de opening van het FestiValderAa in Schipborg werden vandaag 25 ambassadeurs bekendgemaakt voor het provinciale initiatief ‘Vrouwen Kiezen’.

In totaal bestaat de groep op dit moment uit 25 mannen en vrouwen, die actief zijn in de politiek, in het bedrijfsleven of bij maatschappelijke organisaties. Hun steun moet helpen om de doelen te behalen: honderd jaar vrouwenkiesrecht vieren, werken aan bewustwording onder mannen en vrouwen en vrouwen stimuleren om politiek actief te worden.



De nieuwe ambassadeurs zijn: Mirjam Pauwels (wethouder gemeente De Wolden), Nina Hofstra (wethouder gemeente Tynaarlo), Miriam van Dijk (wethouder gemeente Tynaarlo), Harmke Vlieg (wethouder gemeente Assen), Marga Kool (schrijfster), Margreeth de Boer (oud-politica), Mineke Bosch (hoogleraar RUG), Ali Edelenbosch (voorzitter Raad van Toezicht Drents Landschap), Thilla Franken (voorzitter Stichting Prinsessendag), Agnes Mulder (Tweede Kamerlid), Aimée van der Ham (Drents Parlement), Henk Nijmeijer (Drents Parlement) en Jozias van Aartsen (commissaris van de Koning in de provincie Drenthe).



Statenlid Roelie Goettsch, namens de werkgroep ‘Vrouwen Kiezen’: “Het zijn allemaal sterke vrouwen of mannen die stevig in hun schoenen staan en die laten zien dat hun eigen ambities en die van het project elkaar kunnen versterken.”