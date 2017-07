Gewonde bij ongeluk in Wachtum

De auto's raakten beschadigd (foto: Persbureau Meter)

WACHTUM - Op de splitsing van de Rieweg met de Oosterhesselenweg in Wachtum is vanavond een ongeluk gebeurd. Twee auto's zijn op elkaar gebotst, hierbij raakte één iemand gewond.

Beide auto’s raakten zwaar beschadigd. Over de oorzaak van de botsing is niets bekend. De Oosterhesselenweg is tijdelijk afgesloten, vanwege politie-onderzoek.