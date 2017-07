Openluchttheater Anloo nieuw leven ingeblazen

De nieuwe speulkoel in Anloo (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman)

ANLOO - Het dorp Anloo heeft voor de komende tien jaar weer een openluchttheater waar toneelspel, zang, muziek, voordrachten en nog veel meer bekeken kunnen worden.

De zogenaamde Speulkoel werd ruim tachtig jaar geleden voor het eerst opgebouwd, maar raakte na de Tweede Wereldoorlog in de vergetelheid. Inwoners van Anloo besloten een paar jaar geleden om het theater nieuw leven in te blazen.



In een stuk bos aan de noordoostkant van het dorp staan sinds kort een podiumtent en deels zelfgemaakte tribunes. Het theater biedt plaats aan zo'n tweehonderd bezoekers.



Dominee

Het bos is eigendom van de diaconie van de Magnuskerk, die geen problemen heeft met de Speulkoel. Het openluchttheater werd 1936 gesticht door een dominee die preekte in de kerk. "Deze dominee deed veel aan jeugdwerk", zegt Albert Hovius van de vereniging Historisch Anloo.



Proef

Het theater raakte in de loop van de jaren in de vergetelheid en groeide dicht met bomen. Nadat iemand bedacht om de Speulkoel opnieuw te openen, werd vorig jaar een proef gehouden die zeer goed beviel.



Een groep vrijwilligers uit Anloo heeft daarna met hulp van allerlei geldschieters de Speulkoel weer in oude luister hersteld.



Opening

Inwoners konden gistermiddag alvast een kijkje nemen in de zogenaamde Speulkoel aan de rand van het dorp. Het theater wordt vanavond officieel geopend met optredens van de zangkoren Nice An'loose en Spoor Biester.



Het is de bedoeling dat van april tot en met oktober minimaal één keer per maand een optreden is in de Speulkoel. De organisatie wil een podium bieden aan talent uit de gemeente Aa en Hunze.

Door: Jeroen Kelderman Correctie melden