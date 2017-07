Oud-warenhuisdirecteur Ruurd Vanderveen overleden

Ruurd Vanderveen was lange tijd eigenaar van het gelijknamige warenhuis in Assen (foto: Bianca Bosma)

ASSEN - Ruurd Vanderveen, die samen met zijn broer Jelle jarenlang directeur van Warenhuis Vanderveen in Assen was, is donderdag op 76-jarige leeftijd overleden. Hij was al enige tijd ernstig ziek.





Sinds 1996 wordt het warenhuis bestierd door de zoon van Ruurd Vanderveen. Vanderveen woonde in de historische Picardthoeve in Rhee. Hij en zijn broer runden vanaf 1970 het warenhuis in Assen. Dit hadden ze overgenomen van hun vader Nico Vanderveen.