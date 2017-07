Meisje (15) vermist in Vries

Het meisje wordt gezocht in de omgeving van Vries (foto: Google Streetview)

VRIES - Een meisje van 15 jaar oud wordt vermist in de buurt van Vries. Burgernet roept mensen op om uit te kijken naar het meisje.

Het gaat om een buitenlands, getint meisje van 15 jaar oud. Ze is tenger en ongeveer 1.60 meter lang. Op haar gezicht heeft ze wat puistjes en littekentjes. Ze draagt haar zwarte haar in een staart. Ze heeft een spijkerbroek, een lang shirt en sportschoenen aan.Wie het meisje ziet wordt verzocht contact op te nemen met Burgernet of de politie.