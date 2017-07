ACV verliest met 4-1 van FC Volendam (met samenvatting)

VOETBAL - ACV heeft de eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen verloren. Op het eigen sportpark, dat vanavond werd omgedoopt tot sportpark Catawiki, was FC Volendam te sterk. De Jupiler Leagueclub won met 4-1.

ACV begon uitstekend en kwam in de 20e minuut door een eigen doelpunt van Erik Schouten op 1-0, maar nog voor rust stelde FC Volendam orde op zaken. De nieuwe spits van de oranjehemden, Teje ten Den, zorgde met twee treffers voor de 1-2 ruststand.Door treffers van Luiz Pedro en Enzo Stroo in de tweede helft werd de eindstand 1-4.RTV Noord-Holland maakte een samenvatting van het duel. Deze is hier te zien.ACV start de competitie in de 3e divisie op zaterdag 26 augustus met een thuiswedstrijd tegen Jong Vitesse.