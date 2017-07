Bilate enige nieuweling die scoort voor FC Emmen (met samenvatting)

VOETBAL - FC Emmen won vanavond de eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding met 5-0 van buurman vv Emmen. Alle treffers vielen voor rust. Alexander Bannink scoorde twee keer, terwijl Cas Peters en Youri Loen één keer scoorden. De enige nieuweling in de selectie van de Drentse profclub die scoorde was Mario Bilate.

De Rus, die overkwam van FC Den Bosch, zorgde voor het slotakkoord in de prima eerste helft van FC Emmen waarin de meest ervaren spelers in actie kwamen.Na rust werd het allemaal een stuk minder. Enigszins verklaarbaar, want in het tweede bedrijf liet Lukkien onder andere alle jeugdspelers opdraven. "Desalniettemin vind ik dat we ook in de tweede helft gewoon moeten scoren", aldus de oefenmeester van FC Emmen.Van de opstelling in de eerste helft lijken de drie meest aanvallende spelers nu al zekerheidjes. Mario Bilate en Cas Peters als diepste spitsen en kort daaronder Alexander Bannink. Natuurlijk ontbrak het tegen vv Emmen nog aan afstemming, maar met de dreiging, de diepgang en de balvastheid zat het wel goed. "Voor een eerste wedstrijd was het wel oké", vond Bannink. "Een helftje is ook goed. Morgen weer een wedstrijd en dus past drie kwartier prima in de voorbereiding." Ook Bilate was tevreden. "Het is altijd leuk om je eerste wedstrijd bij een nieuwe club een doelpuntje mee te pikken."Alexander Bannink had de eer om de eerste goal van het seizoen te maken. Hij deed dat fraai, koppend uit een corner van Youri Loen. De tweede treffer was ook een kopbal, ditmaal van Cas Peters die bij de derde treffer (en de tweede van Bannink) de aangever was.De mooiste treffer van de avond werd gescoord door Youri Loen, die een vrije bal fraai achter de prima keepende Lars van der Swaluw krulde. Daarna was het de beurt aan Mario Bilate, die zijn eerste kans nog gekeerd zag worden door de keeper, maar vlak voor rust het net wel vond: 0-5.De enige twee spelers die de gehele wedstrijd speelden waren Michael Chacon en Dennis Telgenkamp. Lukkien laat de keepers, beurtelings, in de voorbereiding een hele wedstrijd keepen. Michael Chacon kan in de komende weken een contract verdienen bij de Drentse profclub en moet zich dus bewijzen. "Voor rust was ik tevreden over hem en in de tweede helft was het wat minder", aldus Lukkien.Emmen AV-FC Emmen 0-5. 5. Bannink 0-1, 19. Peters 0-2, 29. Bannink 0-3, 43. Loen 0-4, 45. Bilate 0-5. Scheidsrechter: Schaper. Toeschouwers: 600.FC Emmen, eerste helft: Telgenkamp; Klok, Veendorp, Veldmate, Loen, Ben Moussa, Chacon, Bannink, Scheper, Bilate, Peters.FC Emmen, tweede helft: Telgenkamp: Bijl, Lima, Wielink, Voest, Bijlsma, Huizing, Chacon, Quispel, Dallinga, Haydary.