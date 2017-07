Auto met aanhanger gekanteld na aanrijding met ree

De gekantelde auto blokkeert de weg (foto: Van Oost Media) De auto kantelde nadat de bestuurder de macht over het stuur verloor (foto: Van Oost Media) Er vielen geen gewonden bij het ongeluk (foto: Van Oost Media)

GASSELTERNIJVEEN - Een auto met aanhanger is vanochtend op z'n kant beland bij Gasselternijveen. Dit gebeurde op de N378, de provinciale weg tussen Gasselte en Stadskanaal.

Na een aanrijding met een ree raakte de automobilist in de berm en verloor daarna de macht over het stuur. Bij het ongeluk raakte niemand gewond.



De auto kwam midden op de weg op z'n zijkant tot stilstand. Daarom was de weg tijdelijk dicht.



De bestuurder vervoerde op de aanhanger een kleine graafmachine.