Live: Wildman Run in Sleen [afgelopen]

Deelnemers van de Wildman Run (foto: RTV Drenthe/Floris Mulder) Deelnemers van de Wildman Run krijgen met allerlei obstakels te maken (foto: ANP/Marcel van Hoorn)

SLEEN - Sportievelingen kunnen in Sleen vandaag meedoen aan de Wildman Run. Dat is een parcours met verschillende hindernissen.

Deelnemers kunnen vijf of tien mijl afleggen in en rondom Sleen en de route gaat onder meer via ruiterpaden, het Ermerstrand en een trailbaan.



Via RTV Drenthe kon u vandaag live meekijken bij de Wildman Run en zien hoe de deelnemers over, onder en door de obstakels gingen.