Treinreiziger bedreigt conductrice

De man werd op het station in Assen aangehouden (foto: archief RTV Drenthe/Serge Vinkenvleugel)

ASSEN - Op het station in Assen is gisteren een 34-jarige man uit Utrecht opgepakt. De man had in een trein een conductrice bedreigd. Volgens de politie ging het om een ernstige bedreiging.

Wat er exact in de trein is voorgevallen, is door de politie niet bekend gemaakt.



Veiligheidsmedewerkers hebben de man aangehouden en de politie ingeschakeld. Op het station in Assen kon de Utrechter worden overgedragen aan agenten. De man mocht na verhoor op het politiebureau weer naar huis met een dagvaarding op zak.