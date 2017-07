Winkeldief uit Beilen slaat beveiliger

Veelpleger uit Beilen aangehouden in Groningen (foto: RTV Drenthe/Hugo Boogaerdt)

GRONINGEN - Een 31-jarige veelpleger uit Beilen is gisteren in Groningen betrapt op het stelen van onder meer beddengoed. Ook wordt hij verdacht van het slaan van een beveiliger.

De Beilenaar rende samen met een andere man een winkel aan de Herestraat in Groningen uit. Hij had een vuilniszak vol gestolen spullen bij zich.



Een beveiliger zette de achtervolging in en kon de man uit Beilen aanhouden. Bij de aanhouding sloeg hij de beveiliger op de borst. De verdachte is overgedragen aan de politie.



Uit onderzoek bleek dat de man uit Beilen een veelpleger is, hij zit daarom nog vast.



De tweede verdachte wist te ontkomen en is nog spoorloos. De vuilniszak met gestolen spullen heeft hij tijdens het vluchten laten vallen. De spullen zijn terug gegeven aan de winkel.