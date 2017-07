Vermist meisje (14) uit Vries nog niet terecht

VRIES - Het meisje van 14 jaar oud, dat sinds gisteravond wordt vermist in de omgeving van Vries, is nog niet gevonden.

De politie vraagt mensen nog altijd naar haar uit te kijken. Het meisje verdween gisteren uit een zorginstelling in Vries. Gisteravond werd er daarom via Burgernet een oproep gedaan voor tips over het meisje.Het gaat om een buitenlands, getint meisje van 14 jaar oud. Ze is tenger en ongeveer 1.60 meter lang. Op haar gezicht heeft ze wat puistjes en littekentjes. Ze draagt haar zwarte haar in een staart. Ze heeft een spijkerbroek, een lang shirt en sportschoenen aan.