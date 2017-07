Ondanks onrust positief inspectierapport over De Bleerinck

EMMEN - Verpleeghuis De Bleerinck in Emmen moet het vastleggen van cliëntgegevens in zorgdossiers verbeteren. Dat meldt de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

De inspectie deed onderzoek bij de zorginstelling nadat er onrust ontstond bij het personeel. Werknemers maken zich zorgen over de gevolgen van bezuinigingen.Volgens het personeel moet er met minder mensen dezelfde zorg geleverd worden en dat gaat ten koste van die zorg. De werknemers voerden eind vorig jaar nog actie tegen de bezuinigingen in de zorg . En vakbond FNV stelde vorige maand nog dat de overkoepelende zorginstelling Tangenborgh snel met oplossingen moet komen. Uit een extern onderzoek bleek dat een meerderheid van het personeel weinig vertrouwen heeft in het beleid en de organisatie.Ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg stelt vast dat De Bleerinck nog in een onrustige fase zit na de bezuinigingen. "Zorgprocessen zijn onder druk gekomen", schrijft de inspectie.Toch is de Inspectie voor de Gezondheidszorg overwegend positief omdat medewerkers en management samen naar nieuwe mogelijkheden zoeken. Zo staat in het rapport: "Het lerend vermogen van De Bleerinck is op alle niveaus aanwezig. Het managment zoekt de dialoog met medewerkers en creëert draagvlak voor de nieuwe koers. De inspectie heeft vertrouwen in de wijze waarop De Bleerinck wordt aangestuurd."