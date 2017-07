Van den Berg verliest met beach soccer-team van Engeland

BEACH SOCCER - Was er gisteren nog een spectaculaire zege op regerend Europees kampioen Spanje, vandaag leden de Nederlandse beach soccer-dames een nederlaag tegen Engeland.

De Nederlandse ploeg is in Portugal voor het Europees kampioenschap Beach Soccer, waarbij gevoetbald wordt op zand.Een van de speelsters is Grytsje van den Berg, juf op basisschool De Rank in Roden . In de wedstrijd tegen Spanje wist ze nog te scoren, maar in het duel met Engeland lukte het haar niet om een doelpunt te maken. Nederland kwam nog wel op een 0-3 voorsprong, maar verloor uiteindelijk met 4-3.Grytsje van den Berg reageert na afloop teleurgesteld: "Het ging in het begin supergoed, maar we werden te slordig. En de scheidsrechter werkte ook niet mee. We kregen twee penalty's tegen, dat was heel zuur."Morgen is de finaledag van het EK Beach Soccer, dan komt ook de Nederlandse ploeg weer in actie. "Maar we weten nog niet voor welke plaats we dan mogen spelen", zegt Van den Berg. "Alles is nog mogelijk, als Spanje vanavond van Engeland wint, kunnen we nog eerste in de poule worden. We zitten in ieder geval in een heel zware poule."