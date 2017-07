'Drenthe moet mobiele communicatie inzetten voor toerist'

ASSEN - Drenthe maakt als fiets- en wandelprovincie te weinig gebruik van mobiele datacommunicatie. Dat zegt D66 Drenthe.

Via schriftelijke vragen aan commissaris van de koning Van Aartsen probeert de partij hier meer aandacht voor te krijgen.Volgens D66 zijn er veel ontwikkelingen gaande op het gebied van mobiele communicatie en zijn er veel proeven en pilots, maar die worden niet in Drenthe gehouden. "Een gemiste kans", schrijft de partij.D66 wil graag mobiele toepassingen inzetten om aantrekkelijk te blijven als fiets- en wandelprovincie. Daarbij kan het gaan om apps voor bewegwijzering en informatie over de omgeving, maar ook technieken in de richting van virtual reality ziet de partij wel zitten.De mobiele dekking in Drenthe is daarbij nog wel een probleem. Uit een enquête van RTV Drenthe van vorig jaar bleek dat veel Drenten ontevreden zijn over het bereik met hun mobiele telefoon. Vooral inwoners van de gemeente Westerveld gaven aan dat ze nauwelijks bereik hebben.Daarom stelt D66 ook vragen over het mobiele bereik in Drenthe. De partij wil van Van Aartsen weten of er wordt geïnvesteerd in zendmasten in Drenthe.