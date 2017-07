NK Loopfiets trekt kinderen uit heel Nederland

Opperste concentratie tijdens NK Loopfiets (foto: RTV Drenthe / Robbert Oosting)

KLAZIENAVEEN - Kleuters en peuters op loopfietsen maakten vandaag Klazienaveen onveilig. De kinderen deden daar mee aan het NK Loopfiets, dat werd georganiseerd door BMX-vereniging Rapid Wheels.

Het is de derde keer dat het NK loopfiets is gehouden op de fietscrossbaan van het dorp. Dit jaar deden 77 kinderen mee. De kinderen leggen vijftig meter af op de crossbaan op fietsjes zonder trappers. Voor het NK Loopfiets wordt alleen het laatste stuk van de crossbaan gebruikt. Daar zijn de heuvels niet heel hoog.



Uit heel Nederland

"Het merendeel van de deelnemers komt uit Zuidoost-Drenthe en en het midden van Nederland. Maar dit jaar hebben we ook kinderen die helemaal uit Zeeland en Noord-Holland komen om mee te doen", zegt Gert Braams, organisator van het evenement.



Hij beschouwt het evenement dan ook als zeer geslaagd: "De succesformule is dat het gewoon leuk moet zijn. Natuurlijk is er een wedstrijdelement. Maar de fun staat voorop en dat is het belangrijkste."