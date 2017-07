Gewonde bij bungeejumpen in Balkbrug

Een gewonde in Balkbrug bij het bungeejumpen (foto: Van Oost Media/112hardenberg)

BALKBRUG - Bij het Truckfestijn in Balkbrug, over de provinciegrens bij Zuidwolde, is vanmiddag iemand gewond geraakt bij het bungeejumpen.





De Drop Zone, zoals de attractie heet, laat deelnemers een vrije val van twintig meter beleven. Het speciale valblok met een magneet-techniek zorgt ervoor dat de bungeejumper op tijd afgeremd wordt voor een veilige en zachte landing. De sprong wordt gedaan vanuit een vijfmansbak die aan een kraan is bevestigd.



Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het slachtoffer raakte gewond aan hoofd en schouder, meldt RTV Oost . Hoewel niet precies duidelijk is wat er is gebeurd, heeft de eigenaar van de speciale bungeejumpattractie gehoord dat iemand uit een hijsbak is gevallen nadat 'er iets gescheurd is'.De Drop Zone, zoals de attractie heet, laat deelnemers een vrije val van twintig meter beleven. Het speciale valblok met een magneet-techniek zorgt ervoor dat de bungeejumper op tijd afgeremd wordt voor een veilige en zachte landing. De sprong wordt gedaan vanuit een vijfmansbak die aan een kraan is bevestigd.Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.