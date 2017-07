Gewonde bij bungeejumpen in Balkbrug [update]

Een gewonde in Balkbrug bij het bungeejumpen (foto: Van Oost Media/112hardenberg)

BALKBRUG - Bij het Truckfestijn in Balkbrug, over de provinciegrens bij Zuidwolde, is vanmiddag een 27-jarige man uit Dedemsvaart gewond geraakt bij het bungeejumpen.





De politie en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzoeken wat er precies is gebeurd. De politie wil graag foto’s en beelden hebben die getuigen voor of tijdens het ongeval hebben gemaakt. Slachtofferhulp is op het terrein om mensen bij te staan die het ongeval hebben zien gebeuren. Het slachtoffer raakte gewond aan hoofd en schouder, meldt RTV Oost . De man sprong van 20 meter hoogte maar de lijn die zijn val moest breken brak, aldus Raymon Koggel namens de organisatie van het Truckfestijn.De Drop Zone, zoals de attractie heet, laat deelnemers een vrije val van twintig meter beleven. Het speciale valblok met een magneet-techniek zorgt ervoor dat de bungeejumper op tijd afgeremd wordt voor een veilige en zachte landing. De sprong wordt gedaan vanuit een vijfmansbak die aan een kraan is bevestigd.Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.De politie en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzoeken wat er precies is gebeurd. De politie wil graag foto’s en beelden hebben die getuigen voor of tijdens het ongeval hebben gemaakt. Slachtofferhulp is op het terrein om mensen bij te staan die het ongeval hebben zien gebeuren.