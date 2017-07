Dikdakkers maken lied voor oranjedames: 'Ik denk dat we een kneiter hebben'

De heren zijn druk bezig om hun nieuwe clip op te nemen (foto: RTV Drenthe / Robbert Oosting)

HOOGEVEEN - 'Wij gaan voor goud', zo heet de nieuwe plaat die de Dikdakkers en zanger Rene Karst speciaal voor de voetbaldames van Oranje hebben gemaakt. Vandaag werd de videoclip voor het nummer opgenomen bij Karst in de tuin.

In aanloop naar het Europees Kampioenschap waar de dames aan mee doen dachten de heren dat het wel eens tijd was om ons vrouwenteam toe te zingen.



Ondergewaardeerd

"Absoluut, ja absoluut", roepen Dikdakker Anton Geerts en Hans Voogd bijna in koor. "Er zijn nog veel mensen die niet eens weten dat er een EK is voor dames, dus het wordt zwaar ondergewaardeerd. Maar nu de mannen het allemaal wat minder hebben gedaan heb ik het idee dat het met die dames nog wel eens goed kan gaan komen."



Zanger Rene Karst werd ingevlogen. Hij componeerde de muziek en schreef er een pakkende tekst bij. "Ik ben er eens even goed voor gaan zitten en daar heb ik een leuk liedje van gemaakt. Zij vonden het hartstikke leuk en ik vond het een eer om het te mogen maken en het te mogen schrijven", vertelt de zanger uit Hoogeveen.



Hit of niet

Of de plaat een hit wordt of flopt, dat moet nog blijken. De heren hebben er in ieder geval wel vertrouwen in. "Nou, dat hangt ook van van de prestaties van het dameselftal af, maar ik denk dat we sowieso wel een leuke kneiter hebben. De prestatie zal er alleen maar beter van worden denk ik en ik denk dat de dames echt voor goud gaan", vertelt Voogd. Geerts vult hem aan: "Het liedje pakt snel op hè. Het is een echte meezinger. Ik denk dat als deze in het café gedraaid gaat worden, nou dan gaat er wel een biertje tegenaan."



Maandagmiddag zijn de Dikdakkers te gast op radio Drenthe om hun plaat te presenteren.