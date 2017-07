Laura Dijkema helpt volleybalsters aan tweede zege

Laura Dijkema uit Beilen scoorde voor het Nederlandse team (foto: Archief RTV Drenthe / Karin Mulder)

VOLLEYBAL - De Nederlandse volleybalsters hebben ook de tweede wedstrijd in de World Grand Prix gewonnen. De ploeg van bondscoach Jamie Morrison rekende zaterdag in Omnisport in Apeldoorn in drie sets af met Thailand: 25-20 26-24 25-16.

Oranje won vrijdag al van de Dominicaanse Republiek en speelt zondag eveneens in Apeldoorn tegen Japan.



Op voorsprong door Laura Dijkema

De volleybalsters begonnen sterk aan de eerst set en liepen aan het einde van de set uit naar een ruime voorsprong. Op 24-20 haalde Laura Dijkema uit Beilen het laatste punt binnen. Ook in de tweede set verdedigden de Nederlandse volleybalsters lang een kleine voorsprong, maar Thailand vocht zich terug naar 23-23. Met 26-24 pakte Oranje op het tweede setpoint alsnog de set.



In de derde set liepen de speelsters van Morrison al snel uit naar een grote marge van negen punten. Die gaven ze niet meer uit handen. Met een harde aanval via Celeste Plak werd op 24-16 het laatste punt binnengehaald.