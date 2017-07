FestiValderAa verwacht meer dan 9.000 bezoekers

De organisatie verwacht meer dan 9000 bezoekers (foto: RTV Drenthe / Marjolein Knol) Een festival met muziek, theatervoorstellingen en workshops voor kinderen (foto: RTV Drenthe / Marjolein Knol) Bezoekers zijn enthousiast over het natuurfestival (foto: RTV Drenthe / Marjolein Knol)

SCHIPBORG - Meer dan negenduizend bezoekers verwacht de organisatie van FestiValderAa. Dit weekend vindt de zevende editie van het festival plaats in het Nationaal Park Drentsche Aa.

Een festival met muziek, theatervoorstellingen op bijzondere locaties en veel workshops voor de kinderen. Bezoekers zijn enthousiast over het natuurfestival, dat veel weg heeft van Oerol - maar dan in het klein. "We dachten er ooit zelfs nog over om het festival 'Oerol Spontaan' te noemen", vertelt organisator Henk Jongbloed mijmerend. Maar dat werd het niet.



Jongbloed is opgelucht dat het festival is begonnen. "Het was even stressen aan het begin van deze week, maar nu loopt alles op rolletjes. En we kregen zelfs al nationale media-aandacht!"



FestiValderAa kreeg vorig jaar een recordaantal bezoekers: zo'n negenduizend. En dit jaar verwacht de organisatie het nóg beter te doen. Organisator Jongbloed: "We hebben alweer meer entreekaartjes verkocht dan vorig jaar." En daarmee zit het festival bijna aan het maximum van het aantal bezoekers dat ze aankunnen.



Want in totaal kan het natuurgebied een kleine tienduizend man aan, verspreid over drie dagen. "En het festivalterrein kan drieduizend man aan, tegelijkertijd", zegt Jongbloed. "Dus we kunnen nog wel iets groeien."



Hoeveel mensen er daadwerkelijk op het terrein rondlopen, is onduidelijk. Bij de ingang wordt het aantal binnenkomende en uitgaande bezoekers niet bijgehouden.

Door: Marjolein Knol