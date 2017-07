Liefdesbrieven versturen vanaf FestiValderAa

SCHIPBORG - Boomstamhangen, geschminkt worden, meedoen aan een minisafari, een greep uit de activiteiten voor kinderen op FestiValderAa. En dit jaar kunnen ze ook een (liefdes)brief versturen.

heet het. Achter een ouderwetse typemachine tikt Lieke van den Krommenacker de poëtische epistels. En ze kan de vraag nauwelijks aan. "Je kunt morgen ook terugkomen!" zegt ze geregeld. Want op de zondag krijgt ze hulp van een vriendin."Ik vind het heel bijzonder hoe open mensen zijn", zegt de schrijfster. Ze zit aan een houten tafeltje op een ouderwets vloerkleed. Midden in het bos. "Ik hoor heel persoonlijke verhalen, soms heel ontroerend ook. En dan is het heel gek als bezoekers ineens over je schouder mee kijken naar zo'n persoonlijke brief!"Zo kwam net nog een meisje met de vraag of Van den Krommenacker een brief wil schrijven voor haar zieke vriendje. "Ze wilde hem vertellen hoeveel hij voor haar betekent. Later vertelde haar moeder dat het jongetje waarschijnlijk niet lang meer te leven heeft. Ja, dat is dan wel ontroerend."Ook de zesjarige Luca ("Bijna zeven!") moest een brief laten schrijven. Aan haar opa Sam. "Want ik vind hem heel lief", zegt Luca. "Maar het moet ook een grappige brief worden. En ik wil vragen of hij me meeneemt naar een pretpark en naar de kermis."Nou, dat komt in orde. Na nog geen kwartier is de brief af en stopt Van den Krommenacker hem in een envelop. "Met hartjes!" Op naar de volgende tien.