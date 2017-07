FC Emmen pover in oefenduel tegen FC Klazienaveen

De jeugd van FC Klazienaveen laat ballonnen los voorafgaand aan het oefenduel tegen FC Emmen

VOETBAL - FC Emmen heeft de tweede oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen met 5-2 gewonnen van FC Klazienaveen. De wedstrijd, voor een kleine 2000 toeschouwers, was de afsluiting van een feestelijke presentatie van de nieuwe fusieclub in het Drentse veendorp.





Bij rust leidde Emmen met 3-0 door twee treffers van Cas Peters en één van proefspeler Michael Chacon. In de tweede helft moest het publiek lang wachten op een vierde treffer. Die kwam van de voet van Patrick Bloemberg. Hij scoorde fraai uit een vrije bal de 1-3 en daarmee was de middenvelder van FC Klazienaveen de eerste speler die dit seizoen een goal maakt tegen de Drentse profclub. Mario Bilate, die alleen de tweede helft speelde, tilde de stand vervolgens naar 1-5. Het slotakkoord was weer voor Bloemberg, die een fraaie aanval van de zaterdagtweedeklasser koelbloedig afrondde.





Aanstaande donderdag speelt FC Emmen de derde oefenwedstrijd. Tegenstander op het veld van DOZH is het Drents Verbond (met 22 spelers van amateurclubs waarmee FC Emmen een samenwerkingsverband heeft). Het duel begint om 19.00 uur. Een dag later spelen de mannen van trainer Dick Lukkien tegen PEC in Zwolle.



