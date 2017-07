Miedema scoort twee keer in generale voor EK

Vivianne Miedema

VOETBAL - Vivianne Miedema uit Hoogeveen lijkt klaar voor het Europees Kampioenschap dat volgende week zondag gaat beginnen. De Drentse spits scoorde twee keer in de zogeheten 'uitzwaaiwedstrijd' van de Oranje Leeuwinnen tegen Wales.

Het duel werd op Het Kasteel in Rotterdam gespeeld.



Miedema, de nieuwe midvoor van Arsenal, scoorde na rust de 3-0 en 4-0. De eerste met het hoofd en de tweede met haar linkerbeen.



De nummer 9 van het Nederlands Elftal heeft nu 41 treffers gemaakt in 51 interlands.



Oranje begint het EK volgende week zondag met het pouleduel tegen Noorwegen in een uitverkocht Galgenwaard in Utrecht.

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden