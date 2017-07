Man raakt gewond bij overval in Assen

Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht (foto: Persbureau Meter) Sporenonderzoek op de plek van de overval (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - Een man is gisteravond op het Koopmansplein in Assen overvallen en raakte daarbij gewond.

Of de dader een wapen bij zich had en of hij iets heeft buit gemaakt is niet bekend. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht.



De politie zette gisteravond het Koopmansplein af voor sporenonderzoek. Via Burgernet werd een oproep gedaan om uit te kijken naar de overvaller. Het zou gaan om een blanke man op een scooter, gekleed in zwarte jas en een spijkerbroek. Volgens de politie heeft de verdachte opvallend blond haar dat omhoog staat.



Bij de politie zijn meerdere tips binnen gekomen, maar de dader is nog niet gepakt.