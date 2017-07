Truckfestijn Balkbrug gaat door na ongeluk met bungeejumper

BALKBRUG - Het Truckfestijn in Balkbrug gaat vandaag door, ondanks het ongeluk met een bungeejumper gisteren. Daarbij raakte een 27-jarige man uit Dedemsvaart gewond.

Volgens RTV Oost is de organisatie erg geschrokken van het ongeluk. Ook betreurt de organisatie de situatie, maar er is besloten om het truck-evenement gewoon door te laten gaan.Bij het ongeluk van gisteren sprong het slachtoffer uit een twintig meter hoge kraan. Een speciale bungeejumpkabel had zijn snelheid moeten remmen, maar de hoofdkabel brak. Het slachtoffer viel daardoor zo'n tien meter naar beneden. De bungeejump-attractie is stilgelegd en er wordt onderzoek gedaan naar hoe de kabel heeft kunnen knappen.De organisatie meldt aan RTV Oost dat het slachtoffer meerdere botbreuken heeft opgelopen.