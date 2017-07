Man uit Assen krijgt gebiedsverbod na mishandeling portier

De portier kreeg een vuistslag in het gezicht (foto: Pixabay)

ASSEN - Een 29-jarige Assenaar heeft een portier van een horecazaak in Assen een vuistslag in het gezicht gegeven.

De man werd afgelopen nacht boos omdat hij het café aan de Brinkstraat niet in mocht. Hij had een toegangsverbod vanwege eerder wangedrag.



Zijn agressieve gedrag liep uiteindelijk uit op de mishandeling van de portier. Met hulp van een tweede portier werd de verdachte onder controle gehouden en overgedragen aan de politie. De mishandelde portier heeft aangifte gedaan.



De politie laat weten dat de 29-jarige man uit Assen naast zijn toegangsverbod bij het café nu ook een gebiedsverbod krijgt. Hij mag de komende tijd niet in het uitgaansgebied van Assen komen.