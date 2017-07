Matthijssen prolongeert Europese grasbaantitel

MOTORSPORT - Zijspancoureur William Matthijssen uit Alteveer heeft opnieuw de Europese grasbaantitel gepakt.

Met Sandra Mollema uit Stedum in zijn zijspan was Matthijssen de snelste in de spannende finale in het Franse Tayac.In de beslissende race was de Duitser Brandhofer een constante bedreiging, maar uiteindelijk kwamen Matthijssen en Mollema met een paar meter voorsprong als eerste over de finish. Ook vorig jaar werd het Nederlandse zijspanduo Europees kampioen op de grasbaan. En vorige maand pakten zij nog de Nederlandse titel . Voor William Matthijssen, die opgroeide in Annen, is dit de zeventiende keer op rij dat hij Nederlands kampioen is.