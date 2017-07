Bikkels zwemmen in onveilige deel 't Gasselterveld

GASSELTE - Ruim een maand kan er inmiddels veilig gezwommen worden bij de voormalige zandwinning bij het Gasselterveld, maar dan wel binnen het afgebakende deel. Maar vandaag zwemmen ruim driehonderd mensen buiten de ballenlijn die de veilige zone aangeeft.

Het gaat om de deelnemers van een cross triatlon op het Gasselterveld. De deelnemers leggen door het natuurgebied een parcours af waarbij ze moeten zwemmen, fietsen en hardlopen.Staasbosbeheer wil de zwemmers normaal gesproken alleen aan de oostkant van zwemplas 't Gasselterveld hebben, want daar is de plas minder diep gemaakt en is ervoor gezorgd dat oevers niet kunnen instorten. Voor de cross triatlon maakt de natuurorganisatie een uitzondering. De deelnemers zwemmen in het gedeelte waar ze meer risico lopen.In overleg met Staatsbosbeheer en de gemeente Aa en Hunze zijn er verschillende veiligheidsmaatregelen genomen. Zo worden de zwemmers begeleid door duikteams en liggen er op de zwemplas verschillen kajakkers die zwemmers in nood te hulp kunnen schieten.Boswachter Martijn Harms bevestigt dat het zwemmen buiten de lijnen levensgevaarlijk kan zijn en dat de veiligheidsmaatregelen niet overdreven zijn. "Het is hier heel diep, het water blijft daardoor koud en er kunnen stromingen in het water zitten. Als je denk, ik zwem even naar de overkant en je krijgt kramp, dan heb je een probleem."Organisator van de RunForestRun cross triatlon Winfried Bats sluit zich daarbij aan: "Als je kramp krijgt, ben je weg. We nemen deze maatregelen zodat we ook de veiligheid kunnen waarborgen voor de minder ervaren zwemmers die het meer opgaan.Van de deelnemers wordt heel wat gevraagd. Zij kunnen kiezen voor één, twee of drie rondes. Elke ronde bestaat uit vijfhonderd meter zwemmen, vijftien kilometer fietsen en zes kilometer hardlopen. Een van de deelnemers zegt vooraf dat hij rustig zal beginnen: "Ik ben meer een hardloper of fietser, dus dat zwemmen kan nog spannend worden."