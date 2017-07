In beeld: Full Colour in Emmen

EMMEN - Van reggae tot doedelzakken en van salsa tot Joodse muziek, vanmiddag is het allemaal te horen in Emmen.

In het centrum wordt op het Raadhuisplein en het Marktplein het jaarlijkse Full Colour Festival gehouden. Dit jaar is het de 24e editie. Full Colour is een multicultureel festival met onder meer muziek, dans en eten.Fotograaf Kim Stellingwerf was vandaag in Emmen en maakte deze fotoreportage van het Full Colour Festival.