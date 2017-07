Zwaargewonde bij auto tegen boom Zuidveld

De automobilist reed tegen een boom (foto: Persbureau Meter) De automobilist raakte zwaargewond (foto: Persbureau Meter)

ZUIDVELD - In Zuidveld is vanmiddag een automobilist zwaargewond geraakt toen hij met zijn auto tegen een boom reed. Dit gebeurde aan het Oranjekanaal Zuidzijde.

De brandweer heeft het slachtoffer uit de auto gehaald. Er is een traumahelikopter ingezet. De man is zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis.



Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend.