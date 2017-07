FestiValderAa trekt recordaantal van 9.800 bezoekers

SCHIPBORG - FestiValderAa, een cultuurfestival in Nationaal Park Drentsche Aa, trok dit weekend naar schatting 9.800 bezoekers. Dit zijn er 800 meer dan vorig jaar.

Het was de zevende keer dat het festival is georganiseerd. Het is een evenement met muziek, theatervoorstellingen op bijzondere locaties en veel workshops voor kinderen.Met het aantal van 9.800 bezoekers zit het festival ook zo goed als aan zijn max, want meer dan 10.000 bezoekers, 3.000 per dag, zou het festivalterrein in het natuurgebied niet aankunnen.