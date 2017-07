PvdA: 'De afhandeling van schade mag niet per provincie verschillen'

ASSEN - PvdA Drenthe wil dat inwoners van Drenthe op dezelfde manier behandeld worden als Groningers bij de afhandeling van schade door gaswinning. Daarom dient de partij een motie in bij het College van Gedeputeerde Staten.

In deze motie vraagt de Statenfractie van de PvdA aan het College om bij het Kabinet aan te dringen op een gelijke rechtsbehandeling met bijbehorende procedures voor gedupeerden in Drenthe, precies zoals dit in Groningen is of wordt geregeld.Drenten moeten bij schade aan gebouwen door gaswinning een nadere juridische route bewandelen dan Groningers die schade hebben door de gasboringen. Dit ondermijnt volgens de PvdA het wettelijke principe dat de veroorzaker te allen tijde de schade moet vergoeden.Volgens de PvdA is dat niet uit te leggen: de afhandeling van schade mag niet per provincie verschillen. Daarbij hebben alle gedupeerden recht op een vlotte en adequate afhandeling, zonder teveel juridisch getouwtrek, volgens de partij.