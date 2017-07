Wielrenster Arianne Pruisscher met gebroken sleutelbeen in ziekenhuis

WIELRENNEN - Arianna Pruisscher uit Nieuw Dordrecht won gisteren nog de Ronde van Tennaard. Nu wacht de 18-jarige sprintster op een operatie.

Ze werd tijdens een criterium in Duitsland, in de buurt van Bonn, de hekken in gereden toen ze probeerde weg te rijden, en ze sloeg meerdere keren over de kop. Ze ligt nu in het Scheper Ziekenhuis in Emmen.Pruisscher heeft in ieder geval haar sleutelbeen gebroken, en daarnaast zwaar gekneusde ribben, vele schaafwonden en kneuzingen.