Leerlingen Terra MBO krijgen les in bijen houden

MEPPEL - In het verleden was het normaal dat leerlingen van landbouwscholen les kregen in het houden van bijen. Maar dat is niet meer zo. Terra MBO in Meppel en Emmen brengt daar verandering in.

Vanaf komend schooljaar krijgen de leerlingen les over bijen. Er is op het terrein naast de school in Meppel een speciale tuin aangelegd waar twee bijenkasten komen te staan.



Gebrek aan kennis

Docente Mirjam Meijer wil dat de leerlingen de basis van het houden en verzorgen van bijen wordt bijgebracht. "De meesten weten niet wat de bij te maken heeft met bijvoorbeeld groente en fruit. Maar ook niet dat je bepaalde gewasbeschermingsmiddelen niet moet gebruiken omdat het voor de bij niet goed is."



En dan is er ook nog het gebrek aan kennis bij mensen die in het groenonderhoud werken. Ook die worden door Terra opgeleid. Dat zegt bestuurslid Roel Broekman van de Bijenvereniging afdeling Drenthe. "Bijvoorbeeld bij het snoeien van bepaalde boomsoorten of het vroegtijdig kappen van wilgenbomen. Dat zijn juist bomen die de bij nodig heeft. Als je daar rekening mee houdt en ze later kapt, dan hebben de bijen er nog wat aan."



Jonge imkers nodig

Broekman is uitermate blij met de nieuwe lessen op het Terra College. "Maak de leerlingen enthousiast en zorg dat ze het leuk vinden. We hebben aanwas van jonge imkers hard nodig."



De lessen over de bij worden straks in de vestigingen van Terra in Meppel, Emmen en Wolvega gegeven. Docente Mirjam Meijer heeft samen met haar collega Sophie Witschge een speciale opleiding gevolgd bij de Bijenvereniging in Drenthe: "De leerlingen moeten onthouden hoe ze de bijen moeten verzorgen, hoe ze honing maken, wat drachtplanten zijn en hoe ze tuinen bijvriendelijk kunnen maken."

