Tijmen Eising moet terrein prijsgeven in Topcompetitie

Tijmen Eising zakt in het klassement (foto: Meteccyclingteam.nl)

WIELRENNEN - Tijmen Eising uit Emmen heeft vanmiddag de 24ste tijd gereden tijdens de tijdrit van de Topcompetitie in zijn woonplaats. Hij zakt daardoor van de derde naar de zesde plaats in het tussenklassement. De winnaar van de Topcompetitie krijgt een profcontract bij Roompot.

Eising had voor zijn rit over bijna 29 kilometer 35 minuten en 24 seconden nodig. Hij reed gemiddeld net boven de 47 kilometer per uur.



De overwinning in Emmen ging met overmacht naar naar Piotr Havik. Hij hield de concurrentie maar liefst 43 seconden achter zich. Met een eindtijd van 33.29 reed hij gemiddeld 49,8 kilometer per uur.



Snelste Drent in Emmen was Jeff Vermeulen uit Exloo. Hij reed met 35.08 de zeventiende tijd van de dag.



De leider in de stand van de Topcompetitie na zeven van de acht wedstrijden is Robbert de Greef. Hij reed vandaag de vierde tijd.

Door: Karin Mulder Correctie melden