Brand in rietgedekte woning in Hijken

Het rietgedekte pand waar brand woedt (foto: Van Oost Media) De brand zit vermoedelijk ook in het dak (foto: Van Oost Media)

HIJKEN - Aan De Hoek in Hijken woedt momenteel brand. Het zou gaan om een middelgrote brand in een rietgedekte woning.

De brand is nog geen uitslaande brand, maar zit vermoedelijk al wel in het dak.



Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend.



Meer info volgt.