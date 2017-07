Rietgedekte woning in Hijken gered van brand

Het rietgedekte pand waar brand woedde (foto: Van Oost Media) Door het loshalen van het riet werd erger voorkomen (foto: Van Oost Media)

HIJKEN - Rond 22.00 uur brak er brand uit in de rieten kap van een woonboerderij in Hijken, aan De Hoek.

De brandweer kon door een snelle inzet en het loshalen van het riet uitbreiding van de brand voorkomen. De brand was rond 23.00 uur onder controle.



Hoe de brand is ontstaan en hoe groot de schade is, is nog niet bekend. Morgen doet de politie verder onderzoek naar de oorzaak van de brand.



Er zijn geen mensen gewond geraakt.