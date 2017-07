'Full Colour Festival zit aan z'n grenzen'

EMMEN - Tussen de 15.000 en 20.000 bezoekers kwamen op de 24e editie van het Full Colour Festival in Emmen af. Het festival staat elk jaar in het teken van muziek, dans en eten van over de hele wereld.

Volgens Frans van Schie van de organisatie was het voorgaande jaren minder druk. "We kunnen er tevreden over zijn. Af en toe was het zo vol in de doorgangen, dat mensen er niet langs konden. Toen was het te druk. Dus we zitten aan onze grenzen denk ik. Of we zullen een ander plein moeten opzoeken, maar dat lijkt mij niet verstandig. Deze locatie, op het Raadhuisplein, is geweldig."Van Schie kijkt met veel plezier terug op deze editie. "Wij hebben een geweldig festival gehad, met schitterend weer. Als het weer slecht is, wat een aantal jaren geleden het geval was, komen er minder mensen en is de sfeer er ook niet."Het optreden van Dilana Smith was volgens Van Schie een van de hoogtepunten tijdens het festival. "Ze is hier in het verleden nogal actief geweest in Emmen. Ze is een rocklady, maar speciaal voor het programma van gisteren kwam ze met specifieke Zuid-Afrikaanse liedjes. De muzikanten die om haar heen stonden waren lokale bekenden. Het was bijzonder", besluit Van Schie.