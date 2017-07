Meer bedrijven failliet verklaard in Drenthe

De rechtbank sprak meer faillissementen uit (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - In juni zijn in twintig bedrijven in Drenthe failliet verklaard. Dat betekent een flinke stijging ten opzichte van juni vorig jaar, toen er vijf faillissementen werden uitgesproken.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het aantal faillissementen de eerste vier maanden van dit jaar onder de tien bleef. In mei steeg het aantal plotseling naar vijftien en de stijging zette in juni door.



Over heel Nederland gezien gingen vorige maand 316 bedrijven op de fles. Dat zijn er ruim honderd minder dan vorig jaar, toen er 420 bedrijven bankroet werden verklaard.



Hoe het kan dat in onze provincie, ondanks dat de economie zich herstelt, meer bedrijven failliet zijn verklaard, is onduidelijk.