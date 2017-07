Drenten in de Tour: 'Wij snakten naar een etappe als die van gisteren'

Eduardo Sepulveda na een valpartij in de koninginnenrit (foto: EPA/Yoan Valat)

VRIES - De renners in de Tour de France kunnen na negen etappes en ruim 1.596 kilometer vandaag eindelijk uitrusten tijdens de eerste rustdag in de Dordogne. Net als voorgaande jaren volgt RTV Drenthe een aantal Drenten in de Tour.

NOS-commentator Herbert Dijkstra uit Vries is gisteren na de etappe in de auto gestapt. "De renners zijn direct in het vliegtuig gestapt en hebben dat traject al afgelegd. Het is voor hen ook een gekke dag, want het is eigenlijk geen rustdag. Ze hebben persconferenties en de meeste renners gaan wel een stukje fietsen, want ze raken uit hun ritme."



Saaie etappes

De negende etappe, van Nantua naar Chambéry zat gisteren vol verhalen. "Wij snakten naar een etappe als die van gisteren. We hebben wat mij betreft in de eerste week echt te veel wat saaiere etappes gehad. Dat mag de organisatie zich ook aanrekenen. Zij tekent het parkoers. En als je op dag twee al een rit hebt richting de Ardennen en je bent als organisatie in staat om toch een vlak parkoers uit te kiezen, dan denk ik: dat is een gemiste kans. De Ardennen nodigt uit voor klimwerk en spektakel."



Heroïek en dramatiek

Spektakel was er volgens Dijkstra gisteren genoeg. "Die laatste col, Mont du Chat, heeft er, in de jaren zeventig, een keer eerder in gezeten. Dat was een geweldig gevecht, onder meer tussen Eddy Merckx en Raymond Poulidor. Toen hebben ze gezegd: dit moeten we eigenlijk nooit meer doen, want het is te gevaarlijk. Die col hebben ze in al die jaren ook geschrapt."



"Na zoveel jaren is-ie weer terug, want de Tour-organisatie wil ook spektakel. De rit werd vooraf gebombardeerd tot koninginnenrit en dat bleek achteraf ook zo te zijn. De etappe heeft de nodige slachtoffers opgelevert, zoals Richie Porte. Aan de andere kant: sturen is ook een kunst. Dat hoort erbij. De etappe had alle ingrediënten van heroïek tot dramatiek. Renners waren zelfs te laat binnen. Dat is de Tour. En dan is er zo'n cliché dat zegt 'de Tour wacht op niemand' en zo is het ook.



Verademing

Dijkstra benadrukt dat de belangen in de Tour groot zijn en daardoor wedstrijden saaier zijn. "De Ronde van Frankrijk heeft de meeste uitstraling en is het belangrijkste. Je merkt dat de wedstrijden wat saaier worden. Het parkoers in Spanje (Vuelta) en Italië (Giro) is eigenlijk altijd zwaarder dan de Tour. Dan krijg je altijd spectaculaire etappes. De greep op de commercie is zo groot dat je geregistreerde wedstrijden krijgt. Het blijkt moeilijk, gezien alle belangen, om dat te veranderen. Deze etappe van gisteren was dus een verademing, hoe pijnlijk ook voor de renners."



Nederlands succes

Van de 198 renners die op 1 juli in Düsseldorf aan de start stonden voor de 104e Tour de France, zijn nog 181 renners in koers. Robert Gesink moest gisteren als eerste Nederlander opgeven. Toch heeft Dijkstra nog steeds hoop op Nederlands dagsucces. "Die hoop is er altijd. Dylan van Baarle rijdt zijn derde Tour. Hij is nog erg jong (25, red.), maar daar zit een enorme motor in. Dat kan zomaar een keer goed aflopen."



"Die andere Dylan, de sprinter, Groenewegen, die is ook nog jong (24, red.) en kan nog wat jaren mee. Hij moet nog leren timen. Ik denk dat hij zichzelf tot op heden een beetje onderschat. Hij heeft alles mee om ook een sprint te winnen. Hij heeft in andere wedstrijden de grote mannen verslagen. Waarom zou dat niet kunnen in de Tour? Dat zou zomaar morgen al kunnen", besluit Dijkstra.