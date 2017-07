Oud-topschaatser Jan Bols bestolen van schaatsprijzen

SCHAATSEN - Oud-topschaatser Jan Bols (72) uit Hoogeveen is bestolen van verschillende schaatsprijzen. In de nacht van zaterdag op zondag is ingebroken in zijn huis in Hoogeveen. Bols was zelf niet thuis. Zijn zoon ontdekte de inbraak gisteren.





Verder zijn meerdere medailles, maar ook tv's, een radio, boxen, erfstukken en sieraden gestolen. Een deel van de gestolen spullen lag in een kluis. De recherche is bezig met sporenonderzoek. Tot die tijd mag Bols zijn huis niet in.



Bols deed twee keer mee aan de Olympische Spelen. In 1972 won hij brons op het WK allround in Oslo. In datzelfde jaar werd hij vierde op de 10.000 meter op de Olympische Spelen.



In oktober vorig jaar werd oud-wereldkampioene allround Renate Groenewold uit Assen ook al beroofd van haar medailles. Die trofeeën zijn nog steeds spoorloos.